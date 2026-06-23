Treffen in Milli Majlis mit iranischem Parlamentarier

Baku, 23. Juni, AZERTA

Der Vorsitzende des Ausschusses für internationale und interparlamentarische Beziehungen des aserbaidschanischen Parlaments, Samad Seyidov, hat den iranischen Abgeordneten Rouhollah Motefakker Azad zu einem Gespräch empfangen.

Im Mittelpunkt des Treffens standen der aktuelle Stand und die Perspektiven der bilateralen sowie interparlamentarischen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und dem Iran. Zudem wurde die Bedeutung eines regelmäßigen Austauschs zwischen den Parlamentariern beider Länder hervorgehoben.

Die Gesprächspartner betonten außerdem die Rolle der 20. Konferenz der Parlamentarischen Union der OIC-Mitgliedstaaten für die Stärkung der parlamentarischen Zusammenarbeit in der islamischen Welt.