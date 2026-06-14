Trump gratuliert US-Team zum Auftaktsieg

Baku, 14. Juni, AZERTAC

US-Präsident Donald Trump hat der Nationalmannschaft seines Landes zu ihrem Auftaktsieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft gratuliert.

"Herzlichen Glückwunsch an das Team USA zu seinem bedeutenden Sieg, 4:1, gegen eine sehr gute paraguayische Mannschaft", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. "Macht weiter so!"

Dem Co-Gastgeber USA ist zum WM-Auftakt gegen Paraguay am Freitag mit einem 4:1 (3:0) ein überzeugender Sieg gelungen.

Damit etablierte sich das Team sofort als Favorit in seiner Gruppe D. Außer Paraguay bekommt es die US-Nationalmannschaft noch mit Australien und der Türkei zu tun.

Trump selbst war nicht zu dem Spiel in die Arena südlich von Los Angeles gereist - stattdessen verfolgte dort sein Außenminister Marco Rubio die Partie. (sport.de)