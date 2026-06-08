Türkei hofft auf Friedensabkommen zwischen Aserbaidschan und Armenien

Istanbul, 8. Juni, AZERTAC

Die Türkei hat die erfolgreiche und friedliche Abhaltung der Parlamentswahlen in Armenien begrüßt und sich zufrieden darüber geäußert, dass der Wahlprozess in einer Atmosphäre von Frieden und Stabilität verlaufen ist.

Wie AZERTAC unter Berufung auf eine Erklärung des türkischen Außenministeriums berichtet, wird erwartet, dass die Wahlergebnisse für das armenische Volk von Nutzen sein werden.

In der Mitteilung heißt es zudem, dass man im Anschluss an die Wahlen die Entstehung günstiger Bedingungen für die Unterzeichnung eines endgültigen Friedensabkommens zwischen Aserbaidschan und Armenien erwarte. Die Türkei werde auch künftig wie bisher zur regionalen Stabilität und zum Wohlstand beitragen und dabei von den gemeinsamen Interessen der Länder der Region ausgehen.