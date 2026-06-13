Umschlag von Trockengütern im Bakuer Hafen um 77 Prozent gestiegen

Baku, 13. Juni, AZERTAC

In den ersten fünf Monaten dieses Jahres wurden im Bakuer Hafen insgesamt 950.203 Tonnen Trockengüter umgeschlagen. Dies entspricht einem Anstieg von 77 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Wie die geschlossene Aktiengesellschaft Aserbaidschanischen Eisenbahnen (ADY) gegenüber AZERTAC mitteilte, entfiel der Großteil des Frachtaufkommens auf Schwefel und Harnstoff, die aus Turkmenistan über Aserbaidschan im Transit transportiert wurden.

Auch für den Transport von Kupfer, Zink und anderen Nichteisenmetallen aus Kasachstan gewinnt der Bakuer Hafen zunehmend an Bedeutung.

Unter Berücksichtigung des aktuellen Trends sowie der Transportpläne der Marktteilnehmer wird erwartet, dass sich das Wachstum im Segment der Trockengüter auch in den kommenden Monaten fortsetzt.