Umweltkooperation: Botschafter wirbt für Partnerschaft zwischen Nord- und Südeuropa

Stockholm, 7. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Botschafter in Schweden, Zaur Ahmadov, hat in einem Beitrag auf der Plattform Diplomatic World Sweden für eine stärkere Umweltzusammenarbeit zwischen Nordeuropa und dem Südkaukasus geworben.

In dem Artikel mit dem Titel „Von der Ostsee bis zum Kaspischen Meer“ betonte er die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit bei der Bewältigung von Klimawandel, Wasserknappheit und dem Verlust der biologischen Vielfalt. Zudem verwies er auf die in Baku ausgerichtete COP29 sowie das Weltstädteforum (WUF13) als Plattformen für Diskussionen über Klimafinanzierung, nachhaltige Stadtentwicklung und den grünen Wandel.

Ahmadov hob außerdem die Umweltprobleme des Kaspischen Meeres sowie Aserbaidschans Projekte im Bereich erneuerbare Energien, Smart Cities und Smart Villages hervor. Eine engere Zusammenarbeit mit den skandinavischen Ländern in den Bereichen grüne Energie, Wasserwirtschaft und Umwelttechnologien könne zur Lösung gemeinsamer Herausforderungen beitragen, schrieb der Diplomat.

Nargiz Jafarli