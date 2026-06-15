USA und Iran vereinbaren Rahmenabkommen

Baku, 15. Juni, AZERTAC

Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt.

Der genaue Wortlaut des Rahmenabkommens ist noch nicht bekannt; er wurde zunächst nicht veröffentlicht. Pakistans Ministerpräsident Sharif erklärte, beide Seiten hätten die sofortige und endgültige Beendigung der Militäroperationen an allen Fronten vereinbart.

Im Zentrum der Verhandlungen stand darüber hinaus die Straße von Hormus. Die für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtige Meerenge soll erst nach der Unterzeichnung des Abkommens am Freitag wieder für den Schiffsverkehr geöffnet werden, wie Trump mitteilte. Als Grund nannte der US-Präsident notwendige Arbeiten zur Minenräumung.