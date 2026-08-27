Usbekische Medien würdigen Ergebnisse von Präsident Ilham Aliyevs Staatsbesuch

Baku, 27. August, AZERTAC

Usbekische Medien wie „uza.uz“, „daryo.uz“, „qalampir.uz“, „dunyo.info“, „podrobno.uz“, „uzdaily.uz“, „kun.uz“, „gazeta.uz“, „yuz.uz“, „anhor.uz“, „aniq.uz“, „xabar.uz“, „vzqlyad.uz“, „zamon.uz“ und „vaqt.uz“ haben ausführlich über den Staatsbesuch des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew in Usbekistan, seine Treffen und die dabei erzielten Vereinbarungen berichtet.

Besonders hervorgehoben wurden die Gespräche zwischen den Präsidenten Ilham Alijew und Schawkat Mirsijojew sowie die dritte Sitzung des Obersten Zwischenstaatlichen Rates in Taschkent. Die Medien betonten, dass der Besuch eine wichtige Etappe bei der Vertiefung der strategischen Partnerschaft und Bündnisbeziehungen zwischen Aserbaidschan und Usbekistan darstellt.

Im Mittelpunkt standen die Stärkung des politischen Dialogs, die Ausweitung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen sowie die Zusammenarbeit in den Bereichen Verkehr, Logistik und humanitäre Beziehungen.

Als eines der wichtigsten Ergebnisse wurde der Abschluss des Vertrags über die Bündnisbeziehungen zwischen den beiden Ländern hervorgehoben. Ebenfalls berichtet wurde über die Verleihung des Ordens „Dostlik“ (Freundschaft) an Präsident Ilham Aliyev und des Heydar-Aliyev-Ordens an Präsident Schawkat Mirsijojew.

Große Aufmerksamkeit fanden zudem die Besuche und gemeinsamen Veranstaltungen der Präsidenten in Taschkent und Buchara, darunter die Eröffnung des neuen Campus der nach Nizami Ganjavi benannten Nationalen Pädagogischen Universität sowie die Grundsteinlegung für den „Aserbaidschan“-Park in „Neu-Taschkent“. Die Medien unterstrichen, dass das gegenseitige Vertrauen und der politische Wille beider Staatschefs eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung der bilateralen Beziehungen geschaffen haben.