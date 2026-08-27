Videoüberwachung am Standort des Chodschali-Denkmals in Mexiko installiert

Mexiko-Stadt, 27. August, AZERTAC

Am Tlaxcoaque-Platz im Zentrum von Mexiko-Stadt ist ein modernes Videoüberwachungssystem in Betrieb genommen worden. Das System ist in das C5-Zentrum für Kommando, Kontrolle, Kommunikation und Bürgerkontakt der mexikanischen Hauptstadt integriert.

Die neue Anlage soll die Sicherheit auf dem Platz und in der Umgebung erhöhen, die öffentliche Ordnung gewährleisten und ein schnelleres Eingreifen bei möglichen Vorfällen ermöglichen.

Das Chodschali-Denkmal wurde 2012 im Rahmen der mit Unterstützung Aserbaidschans durchgeführten Umgestaltung des Tlaxcoaque-Platzes zum Gedenken an die Opfer der Chodschaliner-Tragödie errichtet.

An der Einweihungszeremonie nahmen der aserbaidschanische Botschafter in Mexiko, Seymur Fataliyev, sowie der Generalkoordinator des C5 von Mexiko-Stadt, Salvador Guerrero Chiprés, teil.

Die Inbetriebnahme des neuen Sicherheitssystems gilt als Ausdruck der engen Zusammenarbeit zwischen der Botschaft Aserbaidschans in Mexiko und den mexikanischen Sicherheitsbehörden.