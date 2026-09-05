Vierte Klimawoche der UN-Klimarahmenkonvention in Baku

Baku, 5. September, AZERTAC

Vom 7. bis 11. September findet in Baku die 4. Klimawoche der UN-Klimarahmenkonvention (CW4) statt. Gastgeber ist Aserbaidschan, organisiert wird die Veranstaltung vom Außenministerium.

Parallel dazu wird die Klimaschutz-Aktionswoche ausgerichtet. Im Mittelpunkt stehen die praktische Umsetzung von Klimabeschlüssen, internationale Zusammenarbeit und die Stärkung der Klimaschutzmaßnahmen im Vorfeld der COP31.