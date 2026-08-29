Volleyball: Aserbaidschan trifft im EM-Achtelfinale auf die Türkei

Baku, 29. August, AZERTAC

Die aserbaidschanische Frauen-Volleyballnationalmannschaft wird im Achtelfinale der Europameisterschaft auf die Türkei treffen. Das steht nach Abschluss der Vorrunde fest.

Die türkische Auswahl belegte in der Gruppe A mit 13 Punkten den zweiten Platz. Zum Abschluss unterlag die Mannschaft Polen knapp mit 2:3 und geht damit als Gruppenzweite in die K.-o.-Runde.

Aserbaidschan hatte sich in der Gruppe C als Drittes für das Achtelfinale qualifiziert. Die Mannschaft startete mit Siegen gegen Portugal (3:1), Spanien (3:0) und Rumänien (3:2) in das Turnier. Anschließend folgten Niederlagen gegen Belgien (0:3) und die Niederlande (1:3).

Mit acht Punkten sicherte sich die aserbaidschanische Auswahl dennoch den dritten Platz und damit das Ticket für die K.-o.-Phase. Dort wartet nun mit der Türkei eine besonders anspruchsvolle Gegnerin.