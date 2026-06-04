Weitere Lieferung nach Armenien über Territorium Aserbaidschans im Transit befördert

Baku, 4. Juni, AZERTAC

Eine weitere Lieferung aus Russland nach Armenien wurde im Transit über das Territorium Aserbaidschans durchgeführt.

Heute wurden 210 Tonnen Getreide, bestehend aus drei Waggons, sowie 140 Tonnen Düngemittel, bestehend aus zwei Waggons, vom Bahnhof Bilajari in Richtung Boyuk Kesik versandt.

Bis heute wurden mehr als 29.000 Tonnen Getreide, über 6.000 Tonnen Düngemittel, 133 Tonnen Aluminium und 68 Tonnen Buchweizen aus Russland nach Armenien im Transit über Aserbaidschan befördert.

Neben den Transittransporten werden auch Erdölprodukte aus Aserbaidschan nach Armenien exportiert. Bis heute wurden mehr als 10.000 Tonnen Dieselkraftstoff, 979 Tonnen AI-92-Benzin und 2.955 Tonnen AI-95-Benzin aus Aserbaidschan nach Armenien exportiert.