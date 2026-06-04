Weitere Lieferung von Dieselkraftstoff von Aserbaidschan nach Armenien exportiert

Baku, 4. Juni, AZERTAC

Eine weitere Lieferung von Erdölprodukten wurde von Aserbaidschan nach Armenien exportiert.

Nach Angaben von AZERTAC wurde heute eine Charge von Dieselkraftstoff mit einem Gesamtgewicht von 2.475 Tonnen, bestehend aus 42 Waggons, vom Bahnhof Gyuzdek in Richtung Boyuk Kesik versandt.

Bislang wurden insgesamt mehr als 10.000 Tonnen Diesel sowie 979 Tonnen AI-92-Benzin und 2.955 Tonnen AI-95-Benzin von Aserbaidschan nach Armenien exportiert.