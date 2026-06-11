Wirtschaftsrat berät über Entwicklung der Freien Wirtschaftszone Alat

Baku, 11. Juni, AZERTAC

Unter Vorsitz von Premierminister Ali Asadov hat der Wirtschaftsrat Aserbaidschans über die weitere Entwicklung der Freien Wirtschaftszone Alat beraten.

Im Mittelpunkt der Sitzung standen die Organisation der Tätigkeit der Sonderwirtschaftszone, Infrastrukturfragen, strategische Perspektiven sowie die Rolle des Dienstleistungssektors für das Wirtschaftswachstum. Berichte wurden von Schahmar Movsumov und Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov vorgestellt.

Zum Abschluss verabschiedete der Wirtschaftsrat Beschlüsse zur Entwicklung des Tourismussektors und erteilte den zuständigen Behörden entsprechende Anweisungen.