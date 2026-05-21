WUF13: Freiwillige als „positive Helden“ der Veranstaltung

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Freiwillige spielen bei internationalen Veranstaltungen eine besondere Rolle.

Wie AZERTAC berichtet, haben sich für das WUF13 rund 16.000 Menschen als Volunteers registriert. Die Auswahl erfolgte in mehreren Stufen. Die ausgewählten jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden sowohl in allgemeinen als auch in praktischen Trainings geschult.