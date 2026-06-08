Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

WELT

Xi Jinping zu Staatsbesuch in Nordkorea

Xi Jinping zu Staatsbesuch in Nordkorea

Baku, 8. Juni, AZERTAC

Chinas Staatschef Xi Jinping hat seinen zweitägigen Staatsbesuch in Nordkorea begonnen. Auf von Chinas staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua verbreiteten Aufnahmen war zu sehen, wie das Flugzeug von Staats- und Parteichef Xi Jinping in Pjöngjang ankam. Es ist sein erster Besuch in dem Nachbarland seit rund sieben Jahren. In der Vergangenheit haben sich zwei Staatschefs der Länder bereits sechsmal getroffen.

Nach Angaben Pekings sollte Xi bei seinem Besuch mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un über die bilateralen Beziehungen und Fragen von gemeinsamem Interesse sprechen.

Kurz vor seinem Besuch in Nordkorea sprach Xi in einem Beitrag für die nordkoreanische Parteizeitung „Rodong Sinmun“ von „neuen Entwicklungschancen“ für die zwei Nachbarländer. China und Nordkorea sollten zudem gemeinsam das internationale System mit den Vereinten Nationen im Zentrum sowie die auf dem Völkerrecht beruhende internationale Ordnung verteidigen, schrieb Xi in dem Beitrag.

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