Zahl der Ebola-Toten in DR Kongo auf über 240 gestiegen

Baku, 20. Juni, AZERTAC

Gut einen Monat nach dem Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der Todesopfer auf 245 gestiegen.

Wie die Gesundheitsbehörde der Afrikanischen Union mitteilte, wurden mittlerweile 933 Infektionsfälle bestätigt. Demnach liegt die Sterblichkeitsrate in dem Land bei nunmehr 23 Prozent. Besonders drei Provinzen im Osten des Landes sind vom aktuellen Ausbruch betroffen. Für den aktuell grassierenden "Bundibugyo"-Typ des Virus gibt es derzeit weder einen Impfstoff noch eine zugelassene Therapie. Das von dem Erreger ausgelöste Ebola-Fieber ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Übertragen wird es durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten.

Die Demokratische Republik Kongo liegt in Zentralafrika und hat bereits mehrere Ebola-Ausbrüche erlebt.