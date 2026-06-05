Zentralbanken von Aserbaidschan und Ungarn unterzeichnen Absichtserklärung

Baku, 5. Juni, AZERTAC

Die Zentralbank Aserbaidschans (CBA) und die Zentralbank Ungarns (Magyar Nemzeti Bank) haben eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit unterzeichnet.

Das Dokument wurde am Rande der zweiten Sitzung des Rates der Zentralbanken der Mitgliedsstaaten der Organisation der Turkstaaten (OTS) unterzeichnet.

Die Absichtserklärung soll die institutionellen und rechtlichen Grundlagen der Zusammenarbeit zwischen den beiden Zentralbanken stärken, die bilateralen Beziehungen weiter ausbauen und den Austausch bewährter Praktiken und Fachwissen im Bereich des Zentralbankwesens fördern.

Vorgesehen ist zudem eine Vertiefung der Zusammenarbeit in den Bereichen Geldpolitik, Bankenaufsicht, Kapitalmärkte, Versicherungswesen, Zahlungssysteme, Finanztechnologien sowie weiteren Bereichen von gemeinsamem Interesse.

Die Vereinbarung sieht außerdem Treffen, Seminare, Erfahrungsaustausch, Schulungsprogramme und Studienreisen vor und soll zur Weiterentwicklung des Bank- und Finanzsektors beider Länder beitragen.