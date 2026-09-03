Zwei aserbaidschanische Judokas erreichen EM-Finale

Baku, 3. September, AZERTAC

Zwei aserbaidschanische Judoka haben bei den Junioren-Europameisterschaften 2026 im montenegrinischen Podgorica das Finale erreicht.

Aichan Mirzazade (60 kg) und Mahammad Musajew (66 kg) kämpfen um die Goldmedaille.

An den bis zum 5. September dauernden Titelkämpfen nehmen 400 Judokas aus 44 Ländern teil, darunter 222 Männer und 178 Frauen.