192 شركة من 20 بلدا في باكوتيل 2017م

باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

قال ائلمير وليزاده إن 192 شركة تمثل عن 20 بلدا عبر العالم تشارك في معرض ومؤتمر أذربيجان الـ 23 الدولي للاتصالات اللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات باكوتيل 2017م المقام لدى مركز باكو للمعارض في 5 ديسمبر كانون الأول غدا.

ونقل مراسل أذرتاج عن وليزاده نائب وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الأذربيجاني قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم في باكو إن بدء فعاليات المعرض الدولي يتزامن مع انطلاق أسبوع التكنولوجيا العليا في البلد.

وزاد أن قائمة البلدان المشاركة تضم أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والصين وفنلندا وفرنسا والسويد وهولندا وتركيا وغيرها.

وأضاف أن 10 بلدان من المشاركات تشارك في الفعاليات بأجنحتها الوطنية وهي روسيا والإمارات وإيران وإيطاليا وفرنسا وكندا وسلوفينيا وتركيا وجورجيا وكرواتيا.

ولفت إلى برنامج قسم المؤتمر من الفعاليات مفيدا أن برنامج العمل للمعرض يضم عقد اجتماع رفيع لمشروع تاسيم والاجتماع الثاني لوزراء المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات للبلدان الأعضاء لدى منظمة التعاون الاقتصادي وندوة «تطوير الإمكانات الوطنية للحوكمة والمشاركة الإلكترونية والحكومة المفتوحة» وكذلك المؤتمر المعلوماتي الدولي باسم «الإمكانات الجديدة في العالم الموحد» بجانب عرض منتجات وتكنولوجيا عليا للشركات المشاركة مثل نوكيا ومايكروسوفت وسوفتلاين وسمارت بيزنس وهواوي واجيل وغيرها.

وأضاف أنه للمزيد من المعلومات حول فعاليات المعرض الدولي يمكن الولوج إلى موقع باكوتيل 2017م عبر العنوان www.bakutel.az .