توجيه 12899.4 مليون مانات إلى رأس المال الثابت خلال 11 شهرا للعام الجاري
AzerTAg.az
١٤.١٢.٢٠١٨ [١٧:٤٨]
باكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
تم توجيه 12899.4 مليون مانات أو 8.8 في المئة أقل من نفس الفترة من العام الماضي إلى رأس المال الثابت خلال الفترة ما بين يناير – نوفمبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 69.9 في المائة من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت صرفت في إنشاء المنشآت الإنتاجية.
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