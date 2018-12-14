توجيه 12899.4 مليون مانات إلى رأس المال الثابت خلال 11 شهرا للعام الجاري

باكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم توجيه 12899.4 مليون مانات أو 8.8 في المئة أقل من نفس الفترة من العام الماضي إلى رأس المال الثابت خلال الفترة ما بين يناير – نوفمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 69.9 في المائة من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت صرفت في إنشاء المنشآت الإنتاجية.