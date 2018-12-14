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    توجيه 12899.4 مليون مانات إلى رأس المال الثابت خلال 11 شهرا للعام الجاري

    ١٤.١٢.٢٠١٨ [١٧:٤٨]

    باكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم توجيه 12899.4 مليون مانات أو 8.8 في المئة أقل من نفس الفترة من العام الماضي إلى رأس المال الثابت خلال الفترة ما بين يناير – نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 69.9 في المائة من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت صرفت في إنشاء المنشآت الإنتاجية.

    AZERTAG.AZ :توجيه 12899.4 مليون مانات إلى رأس المال الثابت خلال 11 شهرا للعام الجاري
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