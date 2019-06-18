حجم منتجات كيماوية مصدرة من البلد خلال خمسة أشهر

باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تم تصدير 131 ألف و139 طن من المنتجات الكيميائية من أذربيجان خلال خمسة أشهر من عام 2019. بلغت قيمة المنتجات الكيماوية المصدرة 30 مليونا و225 ألف دولار أمريكي وفقا للبيانات الجمركية الرسمية.

يذكر أن قيمة 46 الفا و800 طن من المنتجات الكيماوية المصدرة من البلاد خلال نفس الفترة لعام 2018 بلغ 23 مليونا و690 ألف دولار.