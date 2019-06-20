توجيه 5 مليارات مانات إلى رأس المال الثابت خلال العام الجاري
AzerTAg.az
٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١١:٣٢]
باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
تم توجيه 5 مليارات و38.7 مليون مانات أو 6.1 في المئة أقل من نفس الفترة من العام الماضي إلى رأس المال الثابت خلال الفترة ما بين يناير – مايو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 3 مليارات و245 مليون مانات أو 64.4 في المائة من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت صرفت في إنشاء المنشآت الإنتاجية.
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