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    توجيه 6.1 مليارات مانات إلى رأس المال الثابت خلال العام الجاري

    ١٣.٠٧.٢٠١٩ [١٢:٢٣]

    باكو، 13 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تم توجيه 6 مليارات و131.6 مليون مانات أو 68.4 في المئة أقل من نفس الفترة من العام الماضي إلى رأس المال الثابت خلال الفترة ما بين يناير – يونيو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 63.8 في المائة من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت صرفت في إنشاء المنشآت الإنتاجية.

    AZERTAG.AZ :توجيه 6.1 مليارات مانات إلى رأس المال الثابت خلال العام الجاري
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