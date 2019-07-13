توجيه 6.1 مليارات مانات إلى رأس المال الثابت خلال العام الجاري

باكو، 13 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تم توجيه 6 مليارات و131.6 مليون مانات أو 68.4 في المئة أقل من نفس الفترة من العام الماضي إلى رأس المال الثابت خلال الفترة ما بين يناير – يونيو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 63.8 في المائة من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت صرفت في إنشاء المنشآت الإنتاجية.