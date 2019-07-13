توجيه 6.1 مليارات مانات إلى رأس المال الثابت خلال العام الجاري
AzerTAg.az
١٣.٠٧.٢٠١٩ [١٢:٢٣]
باكو، 13 يوليو / تموز، (أذرتاج)
تم توجيه 6 مليارات و131.6 مليون مانات أو 68.4 في المئة أقل من نفس الفترة من العام الماضي إلى رأس المال الثابت خلال الفترة ما بين يناير – يونيو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 63.8 في المائة من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت صرفت في إنشاء المنشآت الإنتاجية.
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