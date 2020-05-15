تصدير 183.3 الف طن من منتجات الصناعة الكيميائية
AzerTAg.az
١٥.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٥٨]
باكو، 15 مايو / أيار، (أذرتاج)
تم تصدير 183.3 الف طن من منتجات الصناعة الكيميائية خلال 4 أشهر للعام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان تكلفة منتجات الصناعة الكيميائية المصدرة من أذربيجان بلغت 26.5 مليون دولار أمريكي.
يذكر ان قيمة المنتجات الكيماوية المصدرة من الدولة 104.2 ألف طن خلال الشهرين من عام 2019 بلغت 24.3 مليون دولار.
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