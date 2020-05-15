باكو، 15 مايو، أذرتاج

يجري إنشاء تقاطع الطرق الجديد في العاصمة لتخفيف كثافة حركة المرور.

أبلغت الوكالة الحكومية للطرق البرية لأذربيجان (AAYDA) لوكالة أذرتاج أنه وفقاً لمرسوم رئيس جمهورية أذربيجان حول اتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة إعادة بناء الطرق في باكو بغية تويسع جزء من شوارع وثابت أوروجوف ونظامي ومهدي مهدي زاده وجزء من شوارع 28 مايو فسيتم توسيعها ومن أجل ضمان الالتقاء مع شارع يوسف سفاروف. بدأت الوكالة الحكومية للطرق البرية لأذربيجان إعادة الإعمار على نطاق واسع.

في إطار أعمال إعادة الإعمار، تم اتخاذ خطوات لهدم جسر السكك الحديدية المهجور عند تقاطع شارع مهدي مهدي زادة وشارع 28 مايو والذي لم يعد قيد الاستخدام ويتسبب في تضييق الطريق. ونتيجة لذلك، تم توسيع مسار الطريق في هذا الجزء من الشارع من 2 إلى 4 ممرات وتم تحسين جوانب الطرق.

بالإضافة إلى ذلك، في إطار أعمال إعادة الإعمار تم ترميم الأرصفة الحالية ووضعت أحجار الرصف الجديدة في المنطقة التي يجري العمل فيها ووضع الرصيف من الخرسان والأسفلت. بعد ذلك، تم تركيب إشارات المرور الجديدة عند الضرورة ، ووضعت خطوط العلامات الأفقية ووضع جزء من شارع مهدي مهدي زاده بين شارع يوسف سفاروف وشارع 28 مايو، وكذلك جزء من شارع 28 مايو بين شوارع مهدي مهدي زاده وكوفكب سفارالييفا بشكله الجديد والحديث حيز الاستخدام للسكان.

في الوقت الحاضر، تجري إعادة إعمار شوارع ثابت أوروجوف ونظامي ومهدي مهدي زاده و28 مايو عند تقاطع شارع يوسف سفاروف لإنشاء تقاطع جديد من شأنه أن يسهم بشكل كبير في البنية التحتية للطرق في العاصمة. أجريت أعمال الإصلاح والبناء لإنشاء بنية تحتية حديثة للطرق في جزء من شوارع مهدي مهدي زادة و 28 مايو تغطي أيضاً الشوارع المذكورة أعلاه. ويجري توسيع الشوارع واستعادة الأرصفة الموجودة وبناء شوارع جديدة عند الضرورة ووضع أرصفة جديدة. ويتوخى المشروع نقل المساحات الخضراء إلى موقع البناء في الأيام القادمة على أساس رأي وكالة الاختبارات الحكومية لوزارة البيئة والموارد الطبيعية. سيتبع هذا العمل إزالة التربة غير المناسبة والردم ووضع رصيف جديد من خرسانة وأسفلت.

في المرحلة النهائية من المشروع سيتم إنشاء الجسر الجديد على ملتقي شوارع ثابت أوروجوف ونظامي ومهدي مهدي زاده و28 مايو مع شارع يوسف سفروف. سيتم تثبيت إشارات المرور عند الملتقي لحركة سلسة وآمنة للمركبات وسيتم تثبيت علامات الطرق عند الضرورة ، وستوضع خطوط العلامات وعلامات الطريق، بالإضافة إلى ممرات المشاة.

ومن الجدير بالذكر أن نقل تمثال شاه إسماعيل خطائي قد خلق ظروفاً لإنشاء الجسر على تقاطع الطرق في العاصمة والذي سيكون مساهمة مهمة في البنية التحتية للطرق. وبالتالي، فإن إنشاء جسر على ملتقي الطرق يربط بين شوارع نظامي وثابت أوروجوف ومهدي مهدي زاده وبين شارع 28 مايو سيمنع الاختناقات المرورية في المنطقة ويضمن كثافة حركة المرور.