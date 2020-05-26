تصدير 45.5 الف طن من البولي إيثيلين في يناير - أبريل

باكو، 14 مايو / أيار، (أذرتاج)

تم تصدير 45.5 ألف طن من البولي إيثيلين من أذربيجان خلال أشهر يناير – أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة تصدير البولي إيثيلين لهذه الفترة بلغت 29 مليونا و826 ألف دولار.

يذكر أنه تم بناء مصنع البولي إيثيلين عالي الكثافة وذلك في إطار مشروع "سوكار بوليمير" في سومغايت. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 330 طنًا في اليوم و120 ألف طن سنويًا. 25 في المائة من منتجاتها مخصصة للسوق المحلية و75 في المائة للتصدير.