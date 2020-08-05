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    الرئيس إلهام علييف يخصص اموالا لمواصلة اعمال اعادة بناء الطرق البرية بحي ياسامال في باكو

    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:١١]

    باكو، 5 أغسطس، أذرتاج

    خصصت 65ر2 مليوني مانات لمواصلة اعمال اعادة بناء الطرق البرية بحي ياسامال للعاصمة باكو.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف وقع على مرسوم في "التدابير الاضافية الخاصة بمواصلة اعمال اعادة بناء الطرق البرية في اراضي حي ياسامال لمدينة باكو".

    وينص المرسوم على تخصيص 65ر2 مليوني مانات للوكالة الحكومية للطرق البرية لانشاء الطرق البرية واعادة بنائها في حي ياسامال للعاصمة باكو.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يخصص اموالا لمواصلة اعمال اعادة بناء الطرق البرية بحي ياسامال في باكو
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