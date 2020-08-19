53.7 % من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت توجه إلى قطاع الصناعة

باكو، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم توجيه 53.7 في المائة من جميع المصادر المالية إلى رأس المال الثابت لتنمية قطاعة البلد الاقتصادية و21.4 في المائة منها لمجال البناء خلال الفترة ما بين يناير – يوليو من العام الجاري.

وقالت هيئة الإحصاء في تصريح لوكالة (أذرتاج) ان 12 في المائة من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت صرفت لتنمية النقل واقتصاد التخزين و1.9 في المائة في اقتصادات الزراعة والغابات وتربية الأسماك و1.8 في المائة في إدارة الدولة والدفاع عنها و1.3 في المائة في المعلومات والاتصالات والتعليم و0.9 في المائة في التجارة بالجملة والتجزئة وسائر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية العامة و0.5 في المائة في تنظيم المعيشة والمرافق العامة و0.3 في المائة في الاستراحة والترفيه والفنون.