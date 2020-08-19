حجم أموال أجنبية موجهة إلى الرأسمال الثابت
AzerTAg.az
١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٤٤]
باكو، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)
تم توجيه 2895.8 مليون مانات إلى الرأسمال الثابت الأذربيجاني من جانب المؤسسات والمنظمات الأجنبية فترة يناير – يوليو من العام الجاري.
وقالت هيئة الإحصاء في بيان ان 2535.7 مليون مانات او ما يعادل 87.6 في المائة من هذه الأموال جاءت من نصيب المستثمرين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وتركيا وماليزيا وسويسرا وروسيا وإيران.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:١٢]
٠٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:١١]
١٧.٠٦.٢٠٢٠ [١٨:٥٢]
١٣.٠٦.٢٠٢٠ [١٦:٠٧]
١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٤٨]
١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٤٨]
١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤٨]
١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٣٦]
١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥٠]
١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤١]
١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:١٧]
١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤٢]
١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:١٠]
١٨.٠٨.٢٠٢٠ [٠١:٢٤]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [٢٣:١٧]
١٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٢]
١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٢٩]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٠٩]
١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٣٧]
٢٢.٠٧.٢٠٢٠ [١٣:٤٢]
٢٩.٠٧.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
١٠.٠٧.٢٠٢٠ [١١:٢٦]
١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٧]
١٨.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:٢٨]
١٨.٠٨.٢٠٢٠ [٠٠:٥٠]
١٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٤]
١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٤٦]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤٨]
١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٢٨]
١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:١٢]
١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٤٢]
١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٣٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك