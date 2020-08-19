حجم أموال أجنبية موجهة إلى الرأسمال الثابت

باكو، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم توجيه 2895.8 مليون مانات إلى الرأسمال الثابت الأذربيجاني من جانب المؤسسات والمنظمات الأجنبية فترة يناير – يوليو من العام الجاري.

وقالت هيئة الإحصاء في بيان ان 2535.7 مليون مانات او ما يعادل 87.6 في المائة من هذه الأموال جاءت من نصيب المستثمرين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وتركيا وماليزيا وسويسرا وروسيا وإيران.