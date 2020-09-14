  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    61.6 % من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت توجه إلى قطاع البناء

    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٠٧]

    باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم توجيه 5 مليارات و356 مليون مانات أو 61.7 في المئة أقل من نفس الفترة من العام الماضي إلى رأس المال الثابت خلال الفترة ما بين يناير – أغسطس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 5 مليارات و349.7 مليون مانات أو 61.6 في المائة من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت صرفت في إنشاء المنشآت الإنتاجية.

    وقالت هيئة الإحصاء في تصريح لوكالة (أذرتاج) أن أموال الشركات والمؤسسات شكلت 59.4 في المائة وأموال الموازنة 22.7 في المائة والقروض المصرفية 6.1 في المائة والأموال الشخصية 5.8 في المائة والصناديق الأخرى على 4 في المائة والأموال الحكومية من خارج الميزانية 2 في المائة من القيمة الإجمالية للاستثمارات في الأصول الثابتة.

    AZERTAG.AZ :61.6 % من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت توجه إلى قطاع البناء
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٣]
    توجيه 8.6 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال العام الجاري
    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٤]
    حجم أموال أجنبية موجهة إلى الرأسمال الثابت
    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:١٢]
    53.7 % من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت توجه إلى قطاع الصناعة
    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:١١]
    الرئيس إلهام علييف يخصص اموالا لمواصلة اعمال اعادة بناء الطرق البرية بحي ياسامال في باكو
    61.6 % من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت توجه إلى قطاع البناء