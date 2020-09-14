61.6 % من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت توجه إلى قطاع البناء

باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تم توجيه 5 مليارات و356 مليون مانات أو 61.7 في المئة أقل من نفس الفترة من العام الماضي إلى رأس المال الثابت خلال الفترة ما بين يناير – أغسطس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 5 مليارات و349.7 مليون مانات أو 61.6 في المائة من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت صرفت في إنشاء المنشآت الإنتاجية.

وقالت هيئة الإحصاء في تصريح لوكالة (أذرتاج) أن أموال الشركات والمؤسسات شكلت 59.4 في المائة وأموال الموازنة 22.7 في المائة والقروض المصرفية 6.1 في المائة والأموال الشخصية 5.8 في المائة والصناديق الأخرى على 4 في المائة والأموال الحكومية من خارج الميزانية 2 في المائة من القيمة الإجمالية للاستثمارات في الأصول الثابتة.