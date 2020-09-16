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    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لمواصلة أعمال إعادة بناء الطرق البرية بحي بيراللاهي في باكو

    ١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٨]

    باكو، 16 سبتمبر، أذرتاج

    خصصت 4ر1 مليون مانات لمواصلة أعمال إعادة بناء الطرق البرية بحي بيراللاهي للعاصمة باكو.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف وقع على مرسوم في "التدابير الإضافية الخاصة بمواصلة أعمال إعادة بناء الطرق البرية في أراضي حي بيراللاهي لمدينة باكو".

    وينص المرسوم على تخصيص الأموال المذكورة للوكالة الحكومية للطرق البرية لإنشاء الطرق البرية وإعادة بنائها في حي بيراللاهي للعاصمة باكو.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لمواصلة أعمال إعادة بناء الطرق البرية بحي بيراللاهي في باكو
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    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لمواصلة أعمال إعادة بناء الطرق البرية بحي بيراللاهي في باكو