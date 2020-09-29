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    محافظة داشكسان البعيدة عن ساحة العمليات تتعرض للقصف من اراضي ارمينيا

    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [٠٨:٤٧]

    باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

    لجأت ارمينيا من جديد الى استفزاز خطير.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الاذربيجانية ان محافظة داشكسان البعيدة عن ساحة القتال تتعرض للقصف المدفعي من اراضي محافظة واردنيس لارمينيا ابتداء من الساعة 07:30 في 29 سبتمبر.

    سيتخذ الجيش الاذربيجاني تدابير الرد المماثل.

    AZERTAG.AZ :محافظة داشكسان البعيدة عن ساحة العمليات تتعرض للقصف من اراضي ارمينيا
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