باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج يواصل الجيش الأذربيجاني هجومه من اجل تحرير مدينة فضولي من وطأة الاحتلال ابتداء فجر 29 سبتمبر.

AZERTAG.AZ : الجيش الأذربيجاني يواصل هجومه من اجل تحرير مدينة فضولي من وطأة الاحتلال

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