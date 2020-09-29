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    أخبار من خط الجبهة


    الجيش الأذربيجاني يواصل هجومه من اجل تحرير مدينة فضولي من وطأة الاحتلال

    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [٠٩:١١]

    باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

    يواصل الجيش الأذربيجاني هجومه من اجل تحرير مدينة فضولي من وطأة الاحتلال ابتداء فجر 29 سبتمبر.

    AZERTAG.AZ :الجيش الأذربيجاني يواصل هجومه من اجل تحرير مدينة فضولي من وطأة الاحتلال
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