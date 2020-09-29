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    أخبار من خط الجبهة


    العدو يهاجم سيارة القناة التلفزيونية الاجتماعية في تارتار

    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:١١]

    باكو، 29 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    هاجمت الوحدات المسلحة الارمينية سيارة القناة التلفزيونية الاجتماعية الأذربيجانية في قرية قابانلي بمحافظة تارتار.

    تفيد أذرتاج أنه كتب هذا في صفحة القناة التلفزيونية على الفيسبوك.

    AZERTAG.AZ :العدو يهاجم سيارة القناة التلفزيونية الاجتماعية في تارتار
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