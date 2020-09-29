العدو يهاجم سيارة القناة التلفزيونية الاجتماعية في تارتار
AzerTAg.az
٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:١١]
باكو، 29 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
هاجمت الوحدات المسلحة الارمينية سيارة القناة التلفزيونية الاجتماعية الأذربيجانية في قرية قابانلي بمحافظة تارتار.
تفيد أذرتاج أنه كتب هذا في صفحة القناة التلفزيونية على الفيسبوك.
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