توجيه أكثر من 10.4 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال 9 أشهر

باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم توجيه 10 مليارات و430.2 مليون مانات أو 3.8 في المئة أقل من نفس الفترة من العام الماضي إلى رأس المال الثابت خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 67.1 في المائة (6 مليارات و995.8 مليون مانات) لإنتاج السلع و23.9 في المائة (مايارين و492 مليون مانات) لمجالات الخدمات و9 في المائة (942.4 مليون مانات) لبناء المنازل.