  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    توجيه أكثر من 10.4 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال 9 أشهر

    ١٤.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٣٠]

    باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تم توجيه 10 مليارات و430.2 مليون مانات أو 3.8 في المئة أقل من نفس الفترة من العام الماضي إلى رأس المال الثابت خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 67.1 في المائة (6 مليارات و995.8 مليون مانات) لإنتاج السلع و23.9 في المائة (مايارين و492 مليون مانات) لمجالات الخدمات و9 في المائة (942.4 مليون مانات) لبناء المنازل.

    AZERTAG.AZ :توجيه أكثر من 10.4 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال 9 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٨]
    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لمواصلة أعمال إعادة بناء الطرق البرية بحي بيراللاهي في باكو
    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٠٧]
    61.6 % من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت توجه إلى قطاع البناء
    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٣]
    توجيه 8.6 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال العام الجاري
    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٤]
    حجم أموال أجنبية موجهة إلى الرأسمال الثابت
    توجيه أكثر من 10.4 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال 9 أشهر