باكو، 16 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) صدرت أذربيجان 67.1 ألف طن من البولي بروبلين خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الجكومية ان قيمة البولي بروبلين المصدرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بلغت 54.4 مليون دولار. يذكر ان الإنتاج السنوي لمصنع البروبيلين الذي تم بناؤه في إطار مشروع "سوكار بوليمر" بلغ 184 الف طن. تم افتتاح المصنع في 18 يوليو لعام 2018 بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا. بدأت صادرات البروبيلين في 5 أكتوبر من نفس العام.

AZERTAG.AZ : تصدير 67.1 ألف طن من البولي بروبلين خلال عشرة أشهر

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