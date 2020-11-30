استمرار اعادة بناء الطرق التاريخية الواصلة الى قريتي صوقوفوشان وتاليش

صوقوفوشان، ترتر، 28 نوفمبر، أذرتاج

تواصل الوكالة الحكومية للطرق البرية أعمال اعادة بناء الطرق البرية الواصلة الى قريتي صوقوفوشان وتاليش المحررتين من الاحتلال الأرميني بمحافظة تارتار منذ 3 اكتوبر تنفيذا لتوجيه الرئيس الأذربيجاني القائد الاعلى المظفر إلهام علييف.

أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن الطريقين يتم اعادة بنائهما وفقا للدرجة الفنية الثانية وطولهما العام 5ر28 كم والطريق ذو مسلكين اثنين عريضين على مساحة عرضية عامة بلغت 9 أمتار. وهدمت الطرق المذكورة تماما كونها تحت الاحتلال الأرميني خلال المدة الطويلة. ويجري حاليا إنشاء قاعدة طريق جديدة.

واضافت أن اعمال انشاء قاعدة الطريق على طول 21 كم من مدينة تارتار الى قرية صوقوفوشان على وشك الانتهاء ويتم تهيئة الطريق للتعبيد بالاسفلت.

كما اطلقت الوكالة اعمال اعادة البناء لطريق واصل من قرية صوقوفوشان الى قرية تاليش وطوله العام 5ر7 كم.

وفي المرحلة التالية من المخطط انشاء طريق جديد يوصل من قرية شايلي الى قرية تاليش بطول 8 كم وكذلك طريق يوصل من قرية تاليش الى قرية قاشالتي قراقويونلو عابرا من قرية تاب قراقويونلو بطول عام يبلغ 5ر22 كم. واوضحت أن ربط الطرق البرية المذكورة يتيح كذلك الحركة الى هذه الاتجاهات من مدينة نفطالان ايضا كطريق بديل للانطلاق من مدينة ترتر.

يذكر أن الطرق البرية الواصلة الى قريتي صوقوفوشان وتاليش أنشئت بتوجيه الزعيم العام حيدر علييف عند انشاء خزانة صوقوفوشان للمياه خلال السبعينات من القرن السابق.