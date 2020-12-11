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    اقتصاد


    توجيه 12.7 مليار مانات إلى رأس المال الثابت

    ١١.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٨]

    باكو، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم توجيه 12 مليارا و716.6 مليون مانات أو 4 في المئة إلى رأس المال الثابت خلال الفترة ما بين يناير – نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية ان حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز زاد بنسبة 8.4 في المائة وانخفض حجم الاستثمارات في القطاع غير النفطي والغاز بنسبة 11 في المائة.

    تم إنفاق 8 مليارات و374.4 مليون مانات أو 65.9 في المائة من الأموال المستخدمة على الإنتاج و3 مليارات و185 مليون مانات (25 في المائة) على الخدمات و1 مليار و157.2 مليون مانات (9.1 في المائة) على بناء المساكن.

    AZERTAG.AZ :توجيه 12.7 مليار مانات إلى رأس المال الثابت
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