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    اقتصاد


    أذبرومو يدعو رجال الاعمال الى المشاركة في المعرض الدولي

    ١١.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]

    باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

    ستستضيف مدينة دبي بالامارات العربية المتحدة معرض الغذاء الدولي " Gulfood" في الفترة ما بين 25-21 فبراير.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن صندوق ترويج التصدير والاستثمارات في اذربيجان اذبرومو ان رواد الاعمال العاملين في الصناعة الغذائية مدعوون للمشاركة في المعرض.

    يمكن التعرف على المعلومات المفصلة عن شروط المشاركة في الموقعين الرسميين لوزارة الاقتصاد واذبرومو على شبكة الانترنت.

    AZERTAG.AZ :أذبرومو يدعو رجال الاعمال الى المشاركة في المعرض الدولي
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