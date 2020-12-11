أذبرومو يدعو رجال الاعمال الى المشاركة في المعرض الدولي
AzerTAg.az
١١.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج
ستستضيف مدينة دبي بالامارات العربية المتحدة معرض الغذاء الدولي " Gulfood" في الفترة ما بين 25-21 فبراير.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن صندوق ترويج التصدير والاستثمارات في اذربيجان اذبرومو ان رواد الاعمال العاملين في الصناعة الغذائية مدعوون للمشاركة في المعرض.
يمكن التعرف على المعلومات المفصلة عن شروط المشاركة في الموقعين الرسميين لوزارة الاقتصاد واذبرومو على شبكة الانترنت.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٦.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٠١]
٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٥١]
١٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:١٤]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٣:٤٠]
١١.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٥٣]
١١.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٤٤]
١١.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٢٦]
١١.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٩]
١١.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
١١.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٤]
١١.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٤٥]
١١.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٤٢]
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٤٣]
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٥٨]
١١.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٥٥]
١١.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:١٥]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.١٢.٢٠٢٠ [١٨:١٤]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٨:١٤]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٧:١٥]
١١.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٤٦]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٨:١١]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٤٩]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٤١]
١١.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٢٩]
١١.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٥٥]
١١.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٧]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٢:١٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك