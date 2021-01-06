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    منتجات اذربيجانية في المعرض بدبي

    ٠٦.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٠]

    باكو، 6 يناير (أذرتاج)

    تعرض منتجات شركات اذربيجانية منها الفواكه والخضروات وعصائر الفواكه والعسل والشاي والمربيات والحلويات والمعلبات والسجاجيد والكلاغاي والهدايا التذكارية الشعبية في جناح "اذربيجان" في معرض Global Village بمدينة دبي بالامارات العربية المتحدة.

    تساهم في تشكيل جناح اذربيجان فيها وكالة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة "كوبيا" ودار التجارة الاذربيجانية في مدينة دبي بدعم من المندوبية الاذربيجانية التجارية في الامارات العربية المتحدة.

    تفقد رئيس "كوبيا" اورخان محمدوف والوفد المرافق له نشاط جناح اذربيجان اثناء زيارته الى الامارات العربية المتحدة.

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