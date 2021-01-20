زيادة انتاج الميثانول بنسبة 24.4 في المائة

باكو، 20 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

انتج 103.3 الف طن من البروبيلين و132.3 الف طن من البولي إثيلين و102.1 الف طن من إثيلين و476.6 الف طن من الميثانول.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أنه تم تصدير 3.1 ألف طن من البروبيلين و6 الف طن من البولي إثيلين و4.2 الف طن من الميثالون.

وزاد إنتاج الميثالون بنسبة 38.5 في المائة والبروبيلين بنسبة 24.4 في المائة والإثيلين بنسبة 17.3 في المائة.