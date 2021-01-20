تشغيل "طريق الظفر" من فضولي الى شوشا إلى سبتمبر

باكو، 20 يناير، أذرتاج

تواصل الوكالة الحكومية للطرق البرية (AAYDA) توسيع الطريق الذي فتحه الجيش الأذربيجاني الشجاع بعد خوضه معارك شديدة لتحرير شوشا التي هي تاج قره باغ من العدو تحت قيادة القائد الأعلى المظفر للقوات المسلحة وتقوم ببنائه ليصل الدرجة الثانية على أساس تعليمات من رئيس الجمهورية.

هذا الطريق هو أيضاً شاهد على التاريخ المجيد الذي كتبته دماء شهدائنا. منذ أن دخل جيشنا المظفر إلى مدينة شوشا بهذا الطريق، لذلك لهذا الطريق معنى رمزي وأهمية روحية أيضاً. لهذا السبب أطلق الرئيس إلهام علييف خلال زيارته لشوشا على الطريق الذي طوله 101.5 كيلومتر اسم "طريق الظفر".

أفادت أذرتاج نقلا عن الوكالة الحكومية للطرق البرية أن المرحلة الأولى من أعمال البناء على طول "طريق الظفر" قد اكتملت بتعليمات من الرئيس. في غضون شهرين فقط، تم توسيع الطريق وبناء مكب ترابي جديد. تم توفير حركة سهلة على "طريق الظفر" بالفعل. يتوخى تمهيد الطريق بمسارين بحلول سبتمبر من هذا العام وتشغيله بعد تعبيده بالأسفلت.

في نفس الوقت، بدأ بناء الطريق السريع من الدرجة االأولى على أساس مشروع المسار الجديد الذي ينطلق من مدينة فضولي ويمتد إلى مدينة شوشا ووضع أساس هذا الطريق خلال الزيارة الأخيرة للرئيس إلى مقاطعة فضولي. وبحسب المشروع الجديد، سيتم قصر طول الطريق إلى 84.6 كيلومتراً بسبب تشييد جسور وأنفاق في مناطق وعرة التضاريس. وبحسب التقديرات الأولية سيكون الطول الإجمالي للأنفاق المزمع بناؤها حوالي 3 كيلومترات. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط بناء تقاطعات الطرق بمستويات مختلفة على المسار الجديد.

يتم بناء طريق فضولي –شوشا السريع الجديد المكون من 4 و6 حارات التفافا بالمناطق السكنية الكبيرة وغابات "توب خانه" المعروفة. سيتكون أول 48 كم من الطريق من 6 ممرات ومن 48 إلى 84.6 كم من 4 ممرات. سيكون عرض مكب الطريق 29.5 و21.5 متر على التوالي. يتضمن المشروع على المسار الجديد بناء 2 كم إضافية من الطريق الخدمي من الدرجة الثانية إلى عيسى بولاغي الشهير في شوشا. سيبدأ طريق "عيسى بولاغي" المكون من حارتين على بعد حوالي 82 كم من طريق فضولي- شوشا السريع الجديد وسيتم بناؤه عبر طريق لاتشين – شوشا - خانكيندي السريع عبر نفق بطول 900 متر. سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروع طريق فضولي - شوشا السريع الجديد في عام 2022.

وتجدر الإشارة إلى أنه يبدأ بناء الطريق السريع فضولي- شوشا انطلاقاً من بداية الطريق السريع M6الممتد الى الحدود مع أرمينيا عبر مناطق حاجي قبول – بهرمتابا - مينجيفان وتعبر مقاطعات فضولي وخوجاوند وخوجالي وشوشا المحررة من الاحتلال.