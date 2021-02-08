توسيع الطريق السريع لـ3 مراكز للتفتيش الحدودي على الحدود الأذربيجانية الروسية

باكو، 8 فبراير، أذرتاج

بموجب مرسوم الرئيس تواصل الوكالة الحكومية الأذربيجانية للطرق البرية (AAYDA) بنجاح العمل على توسيع الطريق السريع بين نقاط التفتيش الحدودية "خانوبا" و"شيرفانوفكا" و"سامور" على الحدود الأذربيجانية الروسية إلى 4 ممرات.

بلّغت الوكالة الحكومية أذرتاج أنه تم بناؤه الطريق السريع المشار إليه في عام 1982. كان الغطاء الاسفلتي في حالة سيئة بعد سنوات عديدة من التشغيل. لذلك، فإن الغرض من إعادة بناء الطريق هو زيادة تحسين روابط النقل مع مراكز التفتيش الحدودية "سامور" و"شيرفانوفكا" و"خانوبا" على الحدود مع الاتحاد الروسي.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم ربط هذا الطريق بالطريق السريع الجديد باكو-روسيا. وبالتالي، سيلعب الطريق السريع دور النقل الأسرع من خلال توزيع الركاب والمنتجات المصدرة من الدولة بين نقاط التفتيش الثلاثة.

يبلغ الطول الإجمالي للطريق 23.4 كم وعرض ارضي 21.6 متراً وعرض الطريق 15 متراً وعرض الكتفين 2 × 2 متر وذلك على أساس التصاميم التي وضعها معهد الدراسات والتصاميم العلمية للطرق في أذربيجان بغية توسيع الطريق إلى 4 حارات وفقاً للفئة 1C.

يجري حالياً العمل على تفكيك الرصيف الحالي على طول المسار ورفع مكب النفايات وتوسيعه إلى مستوى الإغاثة الطبيعية ونقل خطوط الاتصال لتوسيع الطريق وتركيب الركائز وبناء مكب نفايات جديد.

كما يجري إنشاء جسر علوي على خط السكة الحديد الدولي سامور- يالاما وجسرين فوق قناتي المياه خان أرخي وسامور- أبشيرون، بالإضافة إلى نفق طريق عند التقاطع مع الطريق المحلي في خانوبا.

من المتوقع الانتهاء من إعادة بناء الطريق السريع بين مراكز التفتيش الحدودية "خانوبا" و"شيرفانوفكا" و"سامور" في عام 2022.