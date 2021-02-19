زيادة إنتاج البولي إيثيلين والإيثيلين والبروبيلين

باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

أنتجت أذربيجان 13.6 ألف طن من البروبيلين (منها 12.6 ألف طن من السلع) و17.9 ألف طن من البولي إيثيلين و17.9 ألف طن من الإيثيلين و0.1 ألف طن من الميثانول (كحول الميثيل).

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية ان إنتاج الصناعة الكيميائية زاد بنسبة 14.3 بالمائة خلال الشهر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، اعتبارًا من 1 فبراير بقي 1.4 ألف طن من البروبيلين و12.5 ألف طن من البولي إيثيلين و4.2 الف طن من الميثانول في المخزن.

وزاد إنتاج البولي إيثيلين بنسبة 45.5 في المائة والإيثيلين بنسبة 39.8 في المائة والبروبيلين بنسبة 25.9 في المائة.