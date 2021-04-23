تنظيم زيارات متبادلة لأصحاب المشاريع ورجال الأعمال الأذربيجانيين والتركمانستانيين

باكو، 23 أبريل، أذرتاج

في 22 أبريل، عقد المنتدى الدولي الافتراضي (Online B2B Forum) بين أذربيجان وتركمانستان في إطار نادي طاقة بحر الخزر (Caspian Energy Club) بتنظيم مشترك من رابطة الصناعيين ورجال الأعمال التركمانيين.

أفادت أذرتاج أن المشاركين في الحدث وقفوا أولاً دقيقة صمت حداداً على أبناء الوطن الذين استشهدوا في معارك تحرير أراضينا المحتلة. قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لنادي الطاقة في بحر الخزر تيلمان علييف إنه يتم تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاستعادة أراضينا المحررة. في هذا الصدد، تدعم أذربيجان مشاركة الشركات التركمانية في هذه المشاريع.

في معرض تقديمه لمعلومات عن المنظمة التي يرأسها أشار تيلمان علييف إلى أن نادي طاقة بحر الخزر عقد 134 حدثاً خلال الوباء وأن أحد الأهداف الرئيسية هو إقامة تعاون مشترك بين الحكومة وقطاع الأعمال.

أكد المسؤول في رابطة الصناعيين ورجال الأعمال التركمان كريم أكمحمدوف أنه لدى بلدينا إمكانات كبيرة للتعاون المتبادل والفعال في العديد من المشاريع، بما في ذلك في قطاعي النقل والبناء. إن رجال الأعمال التركمان وممثلو القطاع الخاص مستعدون للمشاركة في جميع المشاريع المقترحة من قبل أذربيجان.

قال السكرتير الأول لسفارة أذربيجان في تركمانستان ماهر حاجييف إن أذربيجان وتركمانستان تربطهما علاقات ودية وأخوية تاريخياً. وبحسبه، على الرغم من زيادة حجم التجارة بين البلدين، فإن هذه الأرقام لا تعكس الإمكانات الحالية. وبالتالي، هناك ظروف مواتية لزيادة تصدير البضائع من أذربيجان وتركمانستان. ومن الممكن القيام بالكثير من العمل، لا سيما في قطاعي لوجستيات النقل والبناء. تم بالفعل التوقيع على حوالي 100 وثيقة ذات صلة في هذا الصدد.

كما اعتبر المنتدى أنه من المناسب تنظيم زيارات وجولات تجارية متبادلة لأصحاب المشاريع ورجال الأعمال الأذربيجانيين والتركمان.

وفي الختام، تم الاستماع إلى عروض تقديمية لممثلي شركات البناء والخدمات اللوجستية من كلا البلدين.