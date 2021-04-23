  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تركيب شارات الطريق ولوحات تعريفية للمسافة في اتجاه أراضينا المحررة

    ٢٣.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٩]

    باكو، 23 أبريل (أذرتاج).

    تستمر اعمال تركيب شارات الطريق واللوحات التعريفية للمسافات في الاتجاه الى الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة الدولة للطرق البرية الأذربيجانية انه تم استبدال 26 لوحة قديمة بالجديدة وتم تركيب 20 لوحة تعريفية جديدة حتى الآن في الطرق البرية الرئيسية.

    يخطط استبدال 15 لوحة وتركيب 10 لوحات تعريفية جديدة خلال اقصر وقت ممكن.

     

    AZERTAG.AZ : تركيب شارات الطريق ولوحات تعريفية للمسافة في اتجاه أراضينا المحررة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٢٢]
    تنظيم زيارات متبادلة لأصحاب المشاريع ورجال الأعمال الأذربيجانيين والتركمانستانيين
    ١٦.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٠٢]
    توجيه 724 مليون مانات إلى رأس المال الثابت خلال يناير
    ٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٢٥‎]
    توسيع الطريق السريع لـ3 مراكز للتفتيش الحدودي على الحدود الأذربيجانية الروسية
    ٢٠.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٥‎]
    تشغيل "طريق الظفر" من فضولي الى شوشا إلى سبتمبر
    تركيب شارات الطريق ولوحات تعريفية للمسافة في اتجاه أراضينا المحررة