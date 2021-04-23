تركيب شارات الطريق ولوحات تعريفية للمسافة في اتجاه أراضينا المحررة

باكو، 23 أبريل (أذرتاج).

تستمر اعمال تركيب شارات الطريق واللوحات التعريفية للمسافات في الاتجاه الى الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة الدولة للطرق البرية الأذربيجانية انه تم استبدال 26 لوحة قديمة بالجديدة وتم تركيب 20 لوحة تعريفية جديدة حتى الآن في الطرق البرية الرئيسية.

يخطط استبدال 15 لوحة وتركيب 10 لوحات تعريفية جديدة خلال اقصر وقت ممكن.