انخفض إنتاج البولي إيثيلين

باكو، 7 مايو / أيار، (أذرتاج)

أنتجت أذربيجان 32.7 ألف طن من البروبيلين (منها 30.5 ألف طن من السلع) و42.1 ألف طن من البولي إيثيلين و42.3 ألف طن من الإيثيلين و0.1 ألف طن من الميثانول (كحول الميثيل).

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية ان إنتاج الصناعة الكيميائية انخفض بنسبة 12.5 بالمائة خلال 3 أشهر مقارنة بأشهر يناير - مارس من العام الماضي، اعتبارًا من 1 أبريل بقي 2.8 ألف طن من البروبيلين و9 ألف طن من البولي إيثيلين و1.6 الف طن من الميثانول في المخزن.

وانخفض إنتاج البولي إيثيلين بنسبة 28.1 في المائة والإيثيلين.