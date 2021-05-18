نقل ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى أوروبا عبر خط أنابيب "تاب"

باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

تم نقل ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي الأذربيجاني الى أوروبا عبر خط أنابيب "تاب" حتى الآن.

افادت أذرتاج أن هذا البيان صدر من شركة "TAP AG" وهي مشغلة خط الأنابيب.

يذكر أنه منذ بدء النقل التجاري للغاز عبر خط أنابيب "تاب" في ديسمبر 2020 تم نقل مليار متر مكعب من الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر محطة وقود في منطقة كيبوي اليونانية.

وقال لوكا شيبباتي المدير التنفيذي لمشروع "TAP AG" (مشغل خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي تاب المقضي بنقل غاز أذربيجان الطبيعي إلى أوروبا) إنه لقد أتاح النقل الآمن لمليار متر مكعب من الغاز لبنيتنا التحتية التنويع في العديد من الأسواق. تلعب أحجام الغاز التي توفرها "تاب" دورا رئيسيا في تسهيل خارطة طريق الطاقة مع توفير مصدر طاقة جديد موثوق وآمن وفعال من حيث التكلفة للاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أن مشغلي أنظمة النقل الثلاثة – "TAP AG" و"Snam Rete Gas" و"DESFA" - أعلنت أن مرحلة العطاءات الإلزامية لاختبارات السوق الجارية ستتم في يوليو 2021. يرغب المشغلون الثلاثة جميعا في قضاء المزيد من الوقت في استعادة أسواق الطاقة نظرا لأحدث ظروف السوق.

يذكر أنّ حفل وضع حجر الأساس لمشروع تاب أقيم في 17 مايو لعام 2016 في مدينة سالونيك اليونانية وتم تنفيذ 47 في المائة من أعمال المشروع البالغة كلفته 4.5 مليارات أورو بما فيه أعمال التصميم والهندسة المستمرة منذ عام 2009. ومن المخطط أنّ تحقق مجموعة شركات شاه دنيز أول بيع للغاز في نهاية 2018 لتركيا وجورجيا مع توقع إمداد أول غاز إلى أوروبا بعد مدة سنة في مطلع 2020. كما من المخطط لإنشاء محطات ضاغطة في المشروع مطلع العام المذكور مع تخطيط إنشاء الجزء البحري من الخط فترة 2018-2019.

هذا ويعد مشروع تاب الجزء المركب من مشروع ممر الجنوب للغاز الممتد على طول 3500 كم بهدف نقل الغاز المستخرج من حقل شاه دنيز 2 الواقع في قطاع أذربيجان في بحر الخزر إلى تركيا ومن هذا البلد إلى أوروبا استمرارٌ لمشروعي خط أنابيب جنوب القوقاز وتاناب لنقل الغاز الطبيعي الذي يستخرج من حقل شاه دنيز 2 إلى جنوب إيطاليا عبورا من خلال اليونان وألبانيا ومرورا من مياه البحر الأدرياتيكي ومنه إلى أوروبا الغربية. ومن المخطط ربط خط أنابيب تاب بخط تاناب وسينطلق من أراضي كيبوي الواقعة في حدود اليونان مع تركيا حيث سيمر خط أنابيب تاب من ذلك المكان على أراضي اليونان وألبانيا متجها إلى سواحل البحر الأدرياتيكي من الشرق إلى الغرب حتى يخرج إلى البر بمنطقة بوغليا في إيطاليا ليربط الخط هناك بشبكة نقل الغاز الإيطالية التي تشغلها شركة سنام ريتي غاز. ويعد هذا الخط واعدا جدا من حيث إمكانية إيصال غاز أذربيجان إلى الأسواق الأوروبية الكبرى مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى وسويسرا والنمسا فيما تخطط قدرة تمرير تاب في المرحلة الأولى 10 مليارات م3 سنويا مع إمكانية توسيعها إلى 20 مليار م3 في المستقبل المنظور.

ويذكر أنّ إنشاء تاب يطلب باستخدام أكثر من 53 الف أنبوب منها 32 الف أنبوب في القسم اليوناني و13 الفا في ألبانيا و8750 أنبوب في البحر الأدرياتيكي و660 أنبوب في إيطاليا بزنة عامة تصل إلى 526 طن منها 126 ألف طن في ألبانيا و323 الف طن في اليونان و72 الف طن في القسم البحري و5 الاف طن في إيطاليا.

ويشار إلى أنّ طول خط الأنابيب 878 كم منها 550 كم في اليونان و215 كم في ألبانيا و105 كم في قعر البحر الأدرياتيكي و8 كم في إيطاليا بقطر بالغ 48 بوصة برا و37 بوصة بحرا. ويمر القسم الأدنى من الخط من مستوى البحر في العمق البالغ 820 بينما يمر قسمه الأعلى البالغ 1800 في جبال ألبانيا. ويتوقع أنّ تكون تكاليف شركات أذربيجان 1.2 مليار دولار في المشروع إلى عام 2020.

وتنقسم اسهم تاب حاليا موزعة على شركات بي بي 20 في المائة وسوكار 20 في المائة وسنام سبا 20 في المائة وفلوكسيس 19 في المائة وايناجاز 16 في المائة واكسبو 5 في المائة.

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