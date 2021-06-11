توجيه 4.9 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال 5 أشهر

باكو، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تم توجيه 4 مليارات و907 مليون مانات أو 5.3 في المئة إلى رأس المال الثابت خلال الفترة ما بين يناير – مايو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية ان حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز زاد بنسبة 2.1 في المائة وانخفض حجم الاستثمارات في القطاع غير النفطي والغاز بنسبة 7.9 في المائة.

تم إنفاق 3 مليارات و392.2 مليون مانات أو 69.1 في المائة من الأموال المستخدمة على الإنتاج ومليار و143.2 مليون مانات (23.3 في المائة) على الخدمات و371.6 مليون مانات (7.6 في المائة) على بناء المساكن.