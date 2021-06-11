  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    توجيه 4.9 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال 5 أشهر

    ١١.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٢٣]

    باكو، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تم توجيه 4 مليارات و907 مليون مانات أو 5.3 في المئة إلى رأس المال الثابت خلال الفترة ما بين يناير – مايو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية ان حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز زاد بنسبة 2.1 في المائة وانخفض حجم الاستثمارات في القطاع غير النفطي والغاز بنسبة 7.9 في المائة.

    تم إنفاق 3 مليارات و392.2 مليون مانات أو 69.1 في المائة من الأموال المستخدمة على الإنتاج ومليار و143.2 مليون مانات (23.3 في المائة) على الخدمات و371.6 مليون مانات (7.6 في المائة) على بناء المساكن.

    AZERTAG.AZ :توجيه 4.9 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال 5 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [٠٧:٤٥‎]
    الطريق السريع أحمد بيلي- هوراديز- منجيفان-أغباند قيد الإنشاء
    ١٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٤:٥‎٥‎]
    توجيه 3.7 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال 4 أشهر
    ٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٥‎٥‎]
    81.8 % من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت توجه إلى قطاعتي الصناعة والبناء
    ٢٣.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٩]
    تركيب شارات الطريق ولوحات تعريفية للمسافة في اتجاه أراضينا المحررة
    توجيه 4.9 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال 5 أشهر