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    تخصيص 30 مليون مانات لأعمال إعادة ترميم وبناء منشآت متضررة نتيجة عدوان أرمينيا على أذربيجان

    ٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:٢٥‎]

    باكو، 6 يوليو (أذرتاج)

    بمرسوم رئاسي، تم تخصيص 30 مليون مانات من الصندوق الاحتياطي للرئيس، المنصوص عليه في ميزانية الدولة لعام 2021 لأعمال إعادة بناء وترميم منشآت متضررة نتيجة عدوان القوات المسلحة الارمينية على أراضي أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :تخصيص 30 مليون مانات لأعمال إعادة ترميم وبناء منشآت متضررة نتيجة عدوان أرمينيا على أذربيجان
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    تخصيص 30 مليون مانات لأعمال إعادة ترميم وبناء منشآت متضررة نتيجة عدوان أرمينيا على أذربيجان